В Барнауле разнорабочий украл из машины работодателя 100 тысяч рублей и попался полиции

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело

10 января 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле полицейские раскрыли кражу 100 тысяч рублей из автомобиля, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Накануне к правоохранителям с заявлением о пропаже денег обратился 43-летний местный житель. По его словам, наличные лежали под сиденьем машины. Подозреваемого поймали – им оказался 35-летний горожанин, который трудился у потерпевшего разнорабочим.

«Заявитель в настоящее время занимается переоборудованием пустующего здания под свои нужды, для этого нанял нескольких работников. Подозреваемый видел, откуда работодатель выдаёт денежные средства, и решил реализовать преступный умысел. Воспользовавшись брелоком для ключей, мужчина достал всю сумму из машины и отправился домой», — рассказали в ведомстве.

У подозреваемого изъяли 95 тысяч рублей, остальные 5 тысяч он успел потратить. Также в отношении мужчины завели дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину»).