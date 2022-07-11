В Барнауле ребенок пострадал из-за обрыва страховочного троса в веревочном парке

В барнаульском веревочном парке «Джунгли» мальчик в результате обрыва страховочного троса упал на землю и получил травмы, сообщает прокуратура Алтайского края.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 июля, в веревочном парке по Змеиногорскому тракту.

«Множественные травмы получил 13-летний мальчик», — рассказали в ведомстве.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил оценить соблюдение требований безопасности в парке.

Как уточняет алтайский СК, подростка госпитализировали в медучреждение, где ему оказывают помощь.

«Аттракцион принадлежит индивидуальному предпринимателю. Проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — добавили в СК.