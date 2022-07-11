В Барнауле ребенок пострадал из-за обрыва страховочного троса в веревочном парке
Подростка госпитализировали в медучреждение
11 июля 2022, 11:51
В барнаульском веревочном парке «Джунгли» мальчик в результате обрыва страховочного троса упал на землю и получил травмы, сообщает прокуратура Алтайского края.
Инцидент произошел в воскресенье, 10 июля, в веревочном парке по Змеиногорскому тракту.
«Множественные травмы получил 13-летний мальчик», — рассказали в ведомстве.
Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил оценить соблюдение требований безопасности в парке.
Как уточняет алтайский СК, подростка госпитализировали в медучреждение, где ему оказывают помощь.
«Аттракцион принадлежит индивидуальному предпринимателю. Проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — добавили в СК.
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