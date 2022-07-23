В Барнауле ребенок прыгал на батуте и сломал позвоночник

В Барнауле ребенок пострадал во время развлечений на батуте. Об этом его мама рассказала в сообществе «Инцидент Барнаул».

«Хотела бы предостеречь родителей от беды. Наш сын прыгая на батуте сломал позвоночник, четвертый позвонок от грудной клетки», — рассказала горожанка.

Женщина посоветовала родителям не пускать детей на батуты, чтобы сохранить их здоровье.

Судя по медицинским документам, которые она опубликовала в посте, два месяца ребенку придется залечивать перелом, а после этого еще 10 месяцев ходить в корсете.