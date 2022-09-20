В Барнауле рецидивист сбежал из противотуберкулёзного диспансера через выход

Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы

20 сентября 2022, 14:34

В Алтайском крае молодого человека будут судить за побег из мест лишения свободы, сообщает региональная прокуратура.

26-летнего жителя Новоалтайска осудили за «повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения» и отправили в колонию-поселение. В апреле 2022 года его поместили в противотуберкулёзный диспансер в Барнауле.

«Спустя три месяца он совершил побег, выйдя через запасной выход медучреждения, заведомо зная, что осуждённым запрещается покидать пределы здания и прилегающую к нему территорию», — рассказали в ведомстве.

Действия молодого человека квалифицированы как «побег из места лишения свободы, совершённый лицом, отбывающим наказание». Мужчине грозит до четырёх лет тюрьмы.

Стало известно, как сбежал из алтайской колонии рецидивист Титанаков

Стало известно, как сбежал из алтайской колонии рецидивист Титанаков

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