В Барнауле рецидивист сбежал из противотуберкулёзного диспансера через выход

В Алтайском крае молодого человека будут судить за побег из мест лишения свободы, сообщает региональная прокуратура.

26-летнего жителя Новоалтайска осудили за «повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения» и отправили в колонию-поселение. В апреле 2022 года его поместили в противотуберкулёзный диспансер в Барнауле.

«Спустя три месяца он совершил побег, выйдя через запасной выход медучреждения, заведомо зная, что осуждённым запрещается покидать пределы здания и прилегающую к нему территорию», — рассказали в ведомстве.

Действия молодого человека квалифицированы как «побег из места лишения свободы, совершённый лицом, отбывающим наказание». Мужчине грозит до четырёх лет тюрьмы.