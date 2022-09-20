В Барнауле рецидивист сбежал из противотуберкулёзного диспансера через выход
Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы
В Алтайском крае молодого человека будут судить за побег из мест лишения свободы, сообщает региональная прокуратура.
26-летнего жителя Новоалтайска осудили за «повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения» и отправили в колонию-поселение. В апреле 2022 года его поместили в противотуберкулёзный диспансер в Барнауле.
«Спустя три месяца он совершил побег, выйдя через запасной выход медучреждения, заведомо зная, что осуждённым запрещается покидать пределы здания и прилегающую к нему территорию», — рассказали в ведомстве.
Действия молодого человека квалифицированы как «побег из места лишения свободы, совершённый лицом, отбывающим наказание». Мужчине грозит до четырёх лет тюрьмы.