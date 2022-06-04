В Барнауле рушится пострадавший от взрыва газа дом

В Барнауле рушится дом № 9 по улице Новороссийской, пострадавший от взрыва газа почти 22 года назад.

В сообществе Barnaul 22 местная жительница рассказала, что здание обваливается уже «не в первый раз» и «ходить там страшно». Согласно видео, со стены пятого этажа рухнула часть кирпичной кладки. Часть подъезда оказалась завалена обломками, территорию обвязали лентами.

Взрыв газа в этом доме произошёл в октябре 2000 года. В результате ЧП погибли две сестры 14 и 19 лет и женщина, ещё пятеро человек пострадали.

Все 142 жильца были тогда эвакуированы и расселены в гостиницах либо у родственников, писал «Банкфакс». В дальнейшем дом был отремонтирован.