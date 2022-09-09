В Барнауле сгорел двухэтажный барак, расположенный по проспекту Ленина, 129, к. 2. Об этом amic.ru рассказал очевидец.

По его информации, пожар начался 9 сентября около 00:30, а потушили его примерно к 02:00.

Фото очевидца / amic.ru

Официально в региональном МЧС инцидент ещё не комментировали. По какой причине произошёл пожар и есть ли погибшие и пострадавшие, пока неизвестно.