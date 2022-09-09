В Барнауле сгорел двухэтажный барак
Пожар случился на проспекте Ленина
9 сентября 2022, 07:34, Никита Черников
В Барнауле сгорел двухэтажный барак, расположенный по проспекту Ленина, 129, к. 2. Об этом amic.ru рассказал очевидец.
По его информации, пожар начался 9 сентября около 00:30, а потушили его примерно к 02:00.
Фото очевидца / amic.ru
Официально в региональном МЧС инцидент ещё не комментировали. По какой причине произошёл пожар и есть ли погибшие и пострадавшие, пока неизвестно.
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