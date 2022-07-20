В Барнауле Subaru протаранила автомобиль на стоянке у ЦУМа
Никто не пострадал
20 июля 2022, 14:50, Никита Черников
ДТП с участием двух автомобилей произошло рядом с ЦУМом в среду, 20 июля, в Барнауле.
Как сообщили amic.ru в компании «Страховой Аварком», у здания № 57Б по проспекту Ленина водитель Subaru не справился с управлением и врезался во внедорожник Honda.
Фото: «Страховой Аварком»
От удара оба автомобиля получили серьезные повреждения, пикап при этом частично прижало к веранде кофейни.
Пострадавших нет.
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