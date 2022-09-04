В Барнауле у женщины случился приступ эпилепсии во время салюта на День города
Очевидцы оказали ей первую помощь, вызвали скорую и подозвали полицейских
4 сентября 2022, 09:40, Никита Черников
В Барнауле вечером 3 сентября у женщины случился приступ эпилепсии во время салюта в честь 292-летия города.
По данным «АиФ-Барнаул», всё произошло недалеко от сцены на площади Сахарова. Горожанка в толпе упала на землю, билась в судорогах и кричала.
Очевидцы оказали ей первую помощь, вызвали скорую и подозвали полицейских, которые затем придерживали женщину, чтобы та не получила травм. К концу фейерверка она пришла в себя и присела.
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