В Барнауле у женщины случился приступ эпилепсии во время салюта на День города

В Барнауле вечером 3 сентября у женщины случился приступ эпилепсии во время салюта в честь 292-летия города.

По данным «АиФ-Барнаул», всё произошло недалеко от сцены на площади Сахарова. Горожанка в толпе упала на землю, билась в судорогах и кричала.

Очевидцы оказали ей первую помощь, вызвали скорую и подозвали полицейских, которые затем придерживали женщину, чтобы та не получила травм. К концу фейерверка она пришла в себя и присела.

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