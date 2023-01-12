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В Барнауле умерла девочка на вечеринке. Матери сказали "инсульт", экспертиза показала "отравление"

По словам матери, квартира, где всё произошло, давно "на карандаше у местной полиции"

12 января 2023, 13:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле умерла 15-летняя девочка, которая вместе с подругой пошла ночевать к её парню. Мать ребёнка пытается обратить внимание правоохранительных органов на произошедшее. Свою историю она рассказала паблику "Барнаул 22".

По словам матери, дочь отпросилась переночевать у подруги, однако вечером они пошли к парню этой подруги и остались там — об этом женщина узнала уже после трагедии. Как оказалось, в квартире были и другие дети.

"Утром дочери стало плохо, она зашла в туалет и уже не вышла. Дети не сразу заметили её отсутствие, потом не могли открыть дверь и вызвали МЧС, но было поздно. Прибывшая скорая только констатировала смерть", — рассказала мать девочки.

По её словам, вскрытие показало "отравление химическим веществом неизвестного характера". Следствие возбудило уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности", назначили судмедэкспертизу.

"Но следствие особых действий не предпринимает, все ждут экспертизу и почему-то склоняют меня к версии инсульта. Дочь была абсолютно здорова! Мне удалось выяснить, что квартира, где всё произошло, давно на карандаше у местной полиции. Там неоднократно происходили шумные тусовки, на что жаловались соседи. Я так понимаю, были и наркотики. Я лишь хочу привлечь внимание полиции и СКР к тщательному расследованию этой трагедии, чтобы не было всё списано на «инсульт», а были найдены возможные виновные. И хочу привлечь внимание родителей, чтобы берегли своих детей", — отметила мать девочки.

 

Комментарии 61

  • Чтобы получить призовые, ещё и КОВИД19 напишут, в свидетельстве о смерти
    12 января, Гость   Ответить
  • То есть её не смутило, что она пошла с подругой ночевать (т.е. т...ся) с мужиком? И это была групповуха!
    12 января, Гость   Ответить
  • абсолютно здоровая дочь не пойдет ночевать в неизвестную квартиру с наркотиками
    12 января, Гость   Ответить
  • Очень жаль девочку. Но, какие возможные виновные? Если ее насильно наркотой накачали, то да, мочить этих гадов в сортире, а если сама, то уж извините, тут у каждого своя голова на плечах.
    12 января, Гость   Ответить
  • Чтобы получить призовые, ещё и КОВИД19 напишут, в свидетельстве о смерти---------------и сколько там сейчас призовых причитается, не поведаешь нам?
    12 января, Гость   Ответить
  • нет слов - пошла ночевать парню подруги-это как?
    12 января, Гость   Ответить
  • мать.. ау! твой 15 ти летний ребенок идет с ночевкой неизвестно куда это еще ребенок
    12 января, Гость   Ответить
  • Вы почему все не о том, речь не о том кто виноват. Мать правильно делает, настаивая на настоящей причине смерти, надо прекратить в этой квартире притон, пока не пострадал ещё кто-нибудь.
    12 января, Гость   Ответить
  • Как всегда выплеснули свой уровень интеллекта "эксперты" по принципу "у тебя украли-ты сам виноват"...
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, прекратить в этой квартире притон, пока не пострадал ещё кто-нибудь. ------ Прошу прощения, а в эту квартиру насильно кого-нибудь тянули?
    12 января, Гость   Ответить
  • Но, какие возможные виновные? - Вы серьезно? Ничего, что распространение наркотиков - это статья, даже если их покупают добровольно. А то у вас получается прекрасно - все, кто помер, виноват сам, а торговцы белые и пушистые, пусть и дальше торгуют. Так?
    12 января, Гость   Ответить
  • Комментаторы, желчь поубавьте, читать противно. Как Вас от себя самих не тошнит? Написано же, что мама была уверенна, что дочка у подруги! Да, ослушалась, ушла. В 15 лет ветер в голове и все кажется простым, а родители не понимают, запрещают... Родителям соболезнования и добиться справедливого расследования.
    12 января, Гость   Ответить
  • Ну и на кой матери теперь трепыхаться? Дочь упустила сиди и страдай что дура.
    12 января, Гость   Ответить
  • "Чтобы получить призовые, ещё и КОВИД19 напишут, в свидетельстве о смерти" --- Гость, ты прямо как баба базарная сплетни плодишь. Отменили, голубушка, уже все доплаты.
    12 января, Гость   Ответить
  • Люди, речь не о том, что не стоило девочке в 15 лет оставаться в «такой» квартире, а что не от инсульта она умерла! Готовы сами себя укусить, если не осудите кого то……
    12 января, Гость   Ответить
  • Вы как читаете, ночевать она к подруге пошла, а уже оттуда они сорвались к парню подруги.
    12 января, Гость   Ответить
  • И вечно комментаторы читают через строчку. Написано же русским по белому "дочь отпросилась переночевать у подруги". То, что они с подругой ушли потом в гости к парню этой подруги, мать узнала уже после трагедии. А теперь себя вспомните в 15 лет (если еще склероз не пришёл), вы бы не пошли с другом/подругой в гости в другую компанию, если вас пригласит этот друг/подруга?
    12 января, Гость   Ответить
  • прямо как баба базарная сплетни плодишь. Отменили, голубушка, уже все доплаты.--------------------но прокомметировать в первых рядах она не забыла
    12 января, Гость   Ответить
  • Никогда не было у нас принято ходить куда то с ночевкой. Дома все спали. И до 18 был уговор домой до 10 вечера приходить.
    12 января, Гость   Ответить
  • А теперь себя вспомните в 15 лет - так понимаю вы все в жизни испробовали.
    12 января, Гость   Ответить
  • Маманя аууууу? Кого вы пытаетесь обвинить?
    12 января, Гость   Ответить
  • "так понимаю вы все в жизни испробовали" --- Гость, мы туризмом занимались в молодости, спорт, сборы, а также пионерские лагеря были. Но всё было целомудренно и без выпивки.
    12 января, Гость   Ответить
  • "Маманя аууууу?" --- Гость, не хамите, она не ваша маманя. Своей мамане орите. Женщина добивается, чтобы дело не было спущено на тормозах под видом "смерть от инсульта".
    12 января, Гость   Ответить
  • Ну тут больше вопрос к родителям той подруги, к которой пошла девочка ночевать. Отпустили и не спросили,зачем подруга с тобой идет? Или их не было? Мы тоже по молодости ночевали друг у дружки,но родители созванивались и были в курсе, кто где.
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, не хамите, она не ваша маманя. Своей мамане орите.------Экспертизы дождитесь сначала, а потом указывать будете кому хамить или орать
    12 января, Гость   Ответить
  • давно пора почасовые квартиры на учет ставить, а не сигналы ловить на эти адреса о шумных гулянках!!! И в ФНС сведения подавать на таких сдающих, развели притоны!
    12 января, Гость   Ответить
  • - так понимаю вы все в жизни испробовали. Гость, много, но не то,что вы думаете, в меру своей испорченности. В спортивной секции часто уезжали на соревнования и по неделе жили в гостиницах, в том числе очень далеко от дома (Казахстан и центральная Россия). Ночевали у подружек тоже, правда там тоже родители следили. Летом на спортивных сборах 21 день в палатках в Горном. Но, время было другое и ценности тоже. Хотя, судя по комментариям, видимо достаточно взрослых, но глупых людей, душевные качества привиты были не всем.
    12 января, Гость   Ответить
  • У матери горе, ребёнок умер. А вы, как мерзкие твари, устроили пляску на костях… В очередной раз убедился насколько подоночная аудитория здесь… дай Бог, чтобы все ваши пожелания вам же и отрыгнулись.
    12 января, Гость   Ответить
  • а вы бога не приплетайте
    12 января, Гость   Ответить
  • В очередной раз убедился насколько подоночная аудитория здесь--------------так что ты тут забыл тогда?
    12 января, Гость   Ответить
  • Читаешь этих комментаторов, которые пишут мать сама виновата и прочую желчь изливают свою, какие же позорные, мелочные и никудышные люди, надеюсь вы все черпнёте такого же горя в 10-ти кратном размере.
    12 января, Гость   Ответить
  • так что ты тут забыл тогда **** Тебя послать. Пошёл ты на …
    12 января, Гость   Ответить
  • Но, время было другое и ценности тоже. - Ну да, конечно. И школьницы не рожали, и не пил никто, и секса в СССРе, как известно, не было.
    12 января, Гость   Ответить
  • Тупеньки какие где прочитали что мать виновата? сама придумала-сама обиделась?
    12 января, Гость   Ответить
  • Тебя послать. Пошёл ты на …-----а чё не написал куда, истеричка?
    12 января, Гость   Ответить
  • "Экспертизы дождитесь сначала, а потом указывать будете кому хамить или орать" --- Гость, так вы это тому, кто маманю звал пишите. Не мне.
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, Ну да, конечно. И школьницы не рожали, и не пил никто, и секса в СССРе, как известно, не было ------ Почему? Все это было. Но, не в таких количествах и это осуждалось.
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, Ничего, что распространение наркотиков - это статья ------- Я не про распространение и не про статью, а про то, что мама хочет, чтобы нашли возможных виновных в смерти ее дочери. Я на эту тему и высказался, - Если ее насильно наркотой накачали, то да, мочить этих гадов в сортире
    12 января, Гость   Ответить
  • де прочитали что мать виновата **** Дефачка, так ты всю ветку прочитай, авось дойдёт до тебя
    12 января, Гость   Ответить
  • Дефачка, - А Вы не хамите ПАПАША - где черным по белому ЭТО написано?
    12 января, Гость   Ответить
  • так вы это тому, кто маманю звал пишите. Не мне.-----------нет тебе. Про смерть от инсульта кто в комментарии написал не видев результата экспертизы?
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, прекратите травлю, есть что-то святое у таких, как вы? Такое горе, которое переживает она сейчас не дай Бог никому. В вашем случае можно просто промолчать, если нет мозгов и совести, всё святые собрались, сами до 20 лет все дома ночевали и ни капли в рот, ага
    12 января, Гость   Ответить
  • Кто кого где затравил то??
    12 января, Гость   Ответить
  • и ни капли в рот, ага - В отличие от Вас не пьем и не курим, не шляемся и не собираемся.
    12 января, Гость   Ответить
  • В отличие от Вас не пьем и не курим, не шляемся и не собираемся. - Да вы не волнуйтесь так, вас какой-нибудь дегенерат и среди бела дня может найти. Где-нибудь в лифте или в подъезде. Даже если вы из дома вообще выходить не будете - и то не факт, что кто-нибудь ночью не залезет и не прибьет. И вот тогда уже про вас скажут "самадуравиновата".
    12 января, Гость   Ответить
  • Да вы не волнуйтесь так, вас какой-нибудь дегенерат и среди бела дня может найти. - У вас с психикой точно не порядок.
    12 января, Гость   Ответить
  • Воспитывать надо было лучше...
    12 января, Гость   Ответить
  • У вас с психикой точно не порядок. - С чего бы? Или у нас убивают-грабят-насилуют-подсаживают на наркоту только среди ночи в глухих местах и только тех, кто пьет, курит и шляется? Так ведь нет. И мантра "не пьем, не курим, не шляемся" - это аналог "я хорошая, я все делаю правильно, со мной-то такого точно не случится". А она (он, они) были плохими, неправильно себя вели, и получили заслуженно. И моя психика здесь совершенно ни при чем - я, в отличие от вас, не считаю, что "правильное" поведение дает 100% к защите) И не считаю, что в преступлении виновата жертва, какой бы она ни была.
    12 января, Гость   Ответить
  • Воспитывать надо было лучше... - Ну вас-то, как я погляжу, воспитали просто отлично.
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, точно Вон они все ,которые эти "лучше других воспитанные" в этих комментах отрываются, упиваются своим воспитанием, как лучше можно над чужим горем поглумиться, а главное, это же анонимно и в морду никто за это не даст! Удобно
    12 января, Гость   Ответить
  • Вообще-то, мгновенная смерть ,как правило, бывает при инсультах и инфарктах. Поэтому и было высказано такое предположение. А уже при вскрытии выясняют , что могло послужить причиной .
    12 января, Гость   Ответить
  • Соболезную родителям....вот как их воспитывать чтоб они не лезли куда не надо....
    12 января, Гость   Ответить
  • "нет тебе. Про смерть от инсульта кто в комментарии написал не видев результата экспертизы?" -- Гость, вы как читаете? каким место? В статье женщина говорит "все ждут экспертизу и почему-то склоняют меня к версии инсульта".
    12 января, Гость   Ответить
  • Читаю коменты и страшно становится! У человека горе такое страшное, а многим лишь бы повод гадость сказать! Те кто тыкает, что лучше надо было воспитывать - как это поможет матери вернуть ребёнка! Или может ей после ваших слов легче станет! Что за непонятное желание уязвить человека который и так страдает!? Ну не можете ничего доброго сказать или почувствовать, мимо пройдите! Женщине искренние соболезнования! Очень страшно пережить своих детей!
    12 января, Гость   Ответить
  • А теперь себя вспомните в 15 лет (если еще склероз не пришёл), вы бы не пошли с другом/подругой в гости в другую компанию, если вас пригласит этот друг/подруга?----они до сих пор не пошли, злые ущербные людишки - ну кому такие нужны? Одна радость - не размножаются такие
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, Тщательно расследовать однозначно,чтобы не пострадали другие дети.
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, Так обычно многие говорят,что к подружкам пойдут. А на деле все по другому( (Дома надо ночевать,в своей постели,с подружками днем встречаться.
    12 января, Гость   Ответить
  • Да вы не волнуйтесь так, вас какой-нибудь дегенерат и среди бела дня может найти и в рот насувать, был же такой случай на Взлетной.
    13 января, Гость   Ответить
  • насколько подоночная аудитория здесь----------Она здесь всегда такая была.
    13 января, Гость   Ответить
  • "Каждому создаётся по делам его!". Забыли пары и мамы?
    14 января, Гость   Ответить
  • Что за неизвестное вещество??
    14 января, Гость   Ответить
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