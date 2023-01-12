В Барнауле умерла девочка на вечеринке. Матери сказали "инсульт", экспертиза показала "отравление"
По словам матери, квартира, где всё произошло, давно "на карандаше у местной полиции"
12 января 2023, 13:14, ИА Амител
В Барнауле умерла 15-летняя девочка, которая вместе с подругой пошла ночевать к её парню. Мать ребёнка пытается обратить внимание правоохранительных органов на произошедшее. Свою историю она рассказала паблику "Барнаул 22".
По словам матери, дочь отпросилась переночевать у подруги, однако вечером они пошли к парню этой подруги и остались там — об этом женщина узнала уже после трагедии. Как оказалось, в квартире были и другие дети.
"Утром дочери стало плохо, она зашла в туалет и уже не вышла. Дети не сразу заметили её отсутствие, потом не могли открыть дверь и вызвали МЧС, но было поздно. Прибывшая скорая только констатировала смерть", — рассказала мать девочки.
По её словам, вскрытие показало "отравление химическим веществом неизвестного характера". Следствие возбудило уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности", назначили судмедэкспертизу.
"Но следствие особых действий не предпринимает, все ждут экспертизу и почему-то склоняют меня к версии инсульта. Дочь была абсолютно здорова! Мне удалось выяснить, что квартира, где всё произошло, давно на карандаше у местной полиции. Там неоднократно происходили шумные тусовки, на что жаловались соседи. Я так понимаю, были и наркотики. Я лишь хочу привлечь внимание полиции и СКР к тщательному расследованию этой трагедии, чтобы не было всё списано на «инсульт», а были найдены возможные виновные. И хочу привлечь внимание родителей, чтобы берегли своих детей", — отметила мать девочки.
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