В Барнауле умерла девочка на вечеринке. Матери сказали "инсульт", экспертиза показала "отравление"

По словам матери, квартира, где всё произошло, давно "на карандаше у местной полиции"

12 января 2023, 13:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле умерла 15-летняя девочка, которая вместе с подругой пошла ночевать к её парню. Мать ребёнка пытается обратить внимание правоохранительных органов на произошедшее. Свою историю она рассказала паблику "Барнаул 22".

По словам матери, дочь отпросилась переночевать у подруги, однако вечером они пошли к парню этой подруги и остались там — об этом женщина узнала уже после трагедии. Как оказалось, в квартире были и другие дети.

"Утром дочери стало плохо, она зашла в туалет и уже не вышла. Дети не сразу заметили её отсутствие, потом не могли открыть дверь и вызвали МЧС, но было поздно. Прибывшая скорая только констатировала смерть", — рассказала мать девочки.

По её словам, вскрытие показало "отравление химическим веществом неизвестного характера". Следствие возбудило уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности", назначили судмедэкспертизу.