В Барнауле утонули две женщины и парень за выходные

В Барнауле в минувшие выходные три человека утонули в реке Оби, сообщает «МК на Алтае».

В субботу, 23 июля, в районе санатория «Обь» утонул 21-летний парень.

«Тело молодого человека до сих пор не нашли», — рассказали в алтайском СК.

В этот же день в посёлке Ильича утонула 47-летняя женщина при неизвестных обстоятельствах.

В воскресенье, 24 июля, в этом же посёлке утонула 44-летняя женщина. Тело нашли 25 июля.

По всем трагическим случаям проводят доследственную проверку.

Как отметили в региональном МЧС, с 25 по 31 июля стартовал второй этап профилактической акции «Вода — безопасная территория».

«Запланировано охватить места неорганизованного отдыха людей, провести беседы со взрослыми и детьми, а также выявить новые места такого отдыха», — пояснили в ведомстве.