В Барнауле утонули две женщины и парень за выходные
По всем трагическим случаям проводят доследственную проверку
В Барнауле в минувшие выходные три человека утонули в реке Оби, сообщает «МК на Алтае».
В субботу, 23 июля, в районе санатория «Обь» утонул 21-летний парень.
«Тело молодого человека до сих пор не нашли», — рассказали в алтайском СК.
В этот же день в посёлке Ильича утонула 47-летняя женщина при неизвестных обстоятельствах.
В воскресенье, 24 июля, в этом же посёлке утонула 44-летняя женщина. Тело нашли 25 июля.
По всем трагическим случаям проводят доследственную проверку.
Как отметили в региональном МЧС, с 25 по 31 июля стартовал второй этап профилактической акции «Вода — безопасная территория».
«Запланировано охватить места неорганизованного отдыха людей, провести беседы со взрослыми и детьми, а также выявить новые места такого отдыха», — пояснили в ведомстве.