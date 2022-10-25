В Барнауле в строительном колледже произошло короткое замыкание проводки

В Барнауле сегодня в 8 утра пожарные выезжали на вызов в строительный колледж на проспекте Ленина. Об этом сообщили в МЧС.

Огнеборцы установили, что на втором этаже здания произошло замыкание в электрощитке. Пожара за этим не последовало.

«Да ничего такого там не было, чуть-чуть дымок побыл — и снова на пары», — рассказал очевидец в Telegram-канале «В курсе 22».

По данным ведомства, до прибытия пожарной охраны самостоятельно на свежий воздух вышли 300 человек. Пострадавших нет.