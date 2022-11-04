В Барнауле водитель Land Cruiser насмерть сбил женщину
От полученных травм 61-летняя горожанка скончалась на месте происшествия
4 ноября 2022, 21:15, Никита Черников
Водитель Toyota Land Cruiser насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Барнауле, сообщили amic.ru в ГИБДД города.
Авария случилась 4 ноября в 19:10 в районе дома № 57 по улице Аванесова.
«Предварительно установлено, что водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, совершил наезд на женщину-пешехода 1961 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход <...> скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.
По факту происшествия назначена проверка.
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