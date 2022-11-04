В Барнауле водитель Land Cruiser насмерть сбил женщину

Водитель Toyota Land Cruiser насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Барнауле, сообщили amic.ru в ГИБДД города.

Авария случилась 4 ноября в 19:10 в районе дома № 57 по улице Аванесова.

«Предварительно установлено, что водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, совершил наезд на женщину-пешехода 1961 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход <...> скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

По факту происшествия назначена проверка.