В Барнауле водитель врезался в четыре машины, а затем залетел под грузовик

Аварии случились на двух перекрёстках

23 декабря 2022, 13:53, Никита Черников

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле водитель иномарки столкнулся с пятью автомобилями, полицейские проводят проверку.

ДТП случились утром 23 декабря на пересечении Павловского тракта и улицы Трактовой, а затем — на перекрёстке Трактовая — Дальняя.

«Водитель — мужчина 1979 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, в пути следования допустил столкновение с автомобилями Toyota Carina, „Шевроле Клан“, Mazda Premacy и Suzuki Grand Vitara. После чего продолжил движение и на пересечении улиц Трактовой и Дальней допустил наезд на стоящее транспортное средство Renault с прицепом», — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Пострадавших нет.