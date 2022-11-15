В Барнауле за день сбили трёх взрослых и одного ребёнка

За 14 ноября в Барнауле сбили четырёх пешеходов, в том числе одного ребёнка, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

«Всем пешеходам была оказана медицинская помощь, двое госпитализированы. Все наезды произошли на нерегулируемых пешеходных переходах, три из них — в тёмное время суток», — рассказали в ведомстве.

В ГИБДД Барнаула призывают пешеходов использовать световозвращающие элементы на одежде, чтобы быть более заметными в свете фар в тёмное время суток. Обратить на это внимание должны и родители. «Приобретая одежду для своего ребёнка, коляски, велосипеды, рюкзаки и прочие аксессуары, обращайте внимание на наличие световозвращающих элементов! Это могут быть значки, брелоки, подвески, браслеты, плёнки, наклейки, катафоты (для велосипедов). Есть светоотражающие ленты, ткани и нитки, из которых можно самим сделать аппликации, наклейки и другие элементы», — перечислили в Госавтоинспекции.

Также полицейские призывают пешеходов переходить дорогу только в установленных для этого местах, предварительно убедившись в отсутствии близко движущегося транспорта.