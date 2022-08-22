В Барнауле задержали иностранцев с 626 свёртками героина и «синтетики»

В Барнауле задержали трёх иностранцев с крупной партией наркотиков, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Трое граждан легально прибыли в Россию работать. Однако сотрудники наркоконтроля выяснили, что они планировали заняться криминальным бизнесом и закупили для этого запрещённые вещества.

Подозреваемых задержали на арендуемой ими квартире.

«В ходе обследования помещения с использованием служебной собаки в полу был обнаружен тайник, из которого полицейские изъяли 626 свёртков с неизвестными веществами. Согласно исследованию, в кульках находилось около 180 граммов синтетических наркотиков и более 320 граммов героина. Общая масса изъятого составила свыше 500 граммов. Там же были обнаружены и изъяты сотовый телефон, банковские карты, электронные весы и упаковочный материал», — говорится в сообщении.

Стражи порядка возбудили уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу.