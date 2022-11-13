В Барнауле задержали распространителей синтетических наркотиков

В Барнауле полицейские задержали группу людей, которые занимались распространением накротиков. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

«В ходе обыска в арендованной злоумышленниками квартире в Центральном районе краевой столицы сотрудники полиции обнаружили и изъяли несколько партий приготовленных к сбыту запрещенных веществ: мефедрона, метилэфедрона и гашиша. Общий вес составил около 235 граммов», — сказано в сообщении.

Предполагается, что создал преступную группу 23-летний молодой человек, который прибыл из Омска. В свою противоправную деятельность он включил двух знакомых 18-ти и 19-ти лет.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1, части 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере».

Молодых людей поместили под стражу.