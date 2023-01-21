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В Барнауле закроют на ремонт филиал поликлиники № 1

Аварийным здание признали ещё в 2015 году. Тогда его "укрепили", однако строительство ЖК рядом ухудшило ситуацию

21 января 2023, 08:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле на ремонт закроют филиал поликлиники № 1 на улице Аванесова, 32. Как сообщает пресс-центр администрации, врачи будут принимать пациентов в других зданиях медучреждения. 

Причиной ремонта стало аварийное состояние объекта – его признали таким ещё в 2015 году. Тогда, чтобы продолжить работу, в нём укрепили колонны в подвале и сделали подпорки. В 2018 году рядом началось строительство жилого комплекса, заглубление свай которого ухудшило состояние поликлиники – это подтвердила экспертиза.

Ремонт начнут сразу после того, как вывезут оборудование. Терапевты будут принимать пациентов в здании на улице Интернациональной, 62, и в корпусе на улице Анатолия.

 

Комментарии 4

  • На Анатолия когда закроют для ремонта?
    21 января, Гость   Ответить
  • На Бехтерева закроют когда-нибудь или для обслуживания краевой администрации передадут, а мы в их здание
    21 января, Гость   Ответить
  • ура ура в прошлом году начали ремонт поликлиники №3 Смирнова-Сухова, дело нужное лифт для пожилых необходим, уже второй год пошел ремонт все в той же стадии ни лифта ни завершения строительства не видно. здесь же с улицы снесли оставшуюся часть ПТУ на её месте решили построить типа отделения профилактики, стройка встала денег нет говорят для завершения. дело обычное смету на шесть раз пересчитали и итог закономерен. санкции они такие, сейчас вон мишустин призывает запастись лекарствами, ждем скачка цен на лекарства после рывка правительства
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, на Бехтерева нельзя там хоть как то народ принимают на лечение, а в остальных даже по скорой доставленных отправляют домой, нет показаний для госпитализации. полагаю ценник больницы за лечение выставляют мама не горюй
    25 января, Гость   Ответить
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