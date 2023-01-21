В Барнауле закроют на ремонт филиал поликлиники № 1

Аварийным здание признали ещё в 2015 году. Тогда его "укрепили", однако строительство ЖК рядом ухудшило ситуацию

21 января 2023, 08:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле на ремонт закроют филиал поликлиники № 1 на улице Аванесова, 32. Как сообщает пресс-центр администрации, врачи будут принимать пациентов в других зданиях медучреждения.

Причиной ремонта стало аварийное состояние объекта – его признали таким ещё в 2015 году. Тогда, чтобы продолжить работу, в нём укрепили колонны в подвале и сделали подпорки. В 2018 году рядом началось строительство жилого комплекса, заглубление свай которого ухудшило состояние поликлиники – это подтвердила экспертиза.

Ремонт начнут сразу после того, как вывезут оборудование. Терапевты будут принимать пациентов в здании на улице Интернациональной, 62, и в корпусе на улице Анатолия.