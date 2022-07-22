В Барнауле женщина на Land Cruiser Prado сбила мужчину на переходе
Пострадавшего с травмами доставили в медучреждение
22 июля 2022, 13:31
В Барнауле мужчину сбили на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили amic.ru в отделе пропаганды городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло в полдень на Павловском тракте в районе здания №200 (корпус 1)
«Женщина 1951 года рождения на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado допустила наезд на мужчину 1965 года рождения, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в ведомстве.
Пешехода сбили в Барнауле / Фото: amic.ru / Василий Макеев
Мужчину доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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