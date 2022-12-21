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В Барнауле жителя Якутии задержали за курение в воздухе

В отношении мужчины составили административный протокол

21 декабря 2022, 17:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле задержали жителя Якутии за нарушение общественного порядка в самолёте, сообщает управление на транспорте МВД по СФО.

«На борту воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Сургут — Барнаул, один из пассажиров нарушил правила безопасного поведения во время полёта. 43-летний житель Якутии во время перелёта курил табачные изделия в туалетной комнате лайнера», — рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины составили административный протокол за «нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

В полиции напомнили, что запрет курения на борту самолёта — необходимое требование для обеспечения безопасности полётов. За нарушение авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке, а нарушителя могут обязать возместить ущерб и убытки.

Комментарии 7

  • Эти якуты вообще оборзели, однако, таки
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Каким образом курение мешает безопасности перелётов?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, пожар может вызвать. Да и вонь стоит от курильщиков.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, пожар может вызвать. === Хоть один случай возгорания в самолете от курения назовите, пожалуйста! А про вонь, так от некоторых некурящих бывает запах непереносимый идет, так им тоже запретить летать иначе административка)))
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Куряки. Вонью сигаретной задрали. Бычками все засрали. ууууу ненавижу Выйдет такое чмо, в тапочках, в подъезд дверь приоткроет, навоняет, а как услышит что кто идет (знает что по зубалу прилетит) дверь закроет и загасится чмошно Так что одобряю люто что наказали. Наказание только должно быть строже
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ты правда такой тормоз или прикидываешься ? Открытый огонь в самолете, в замкнутом пространстве ? От курения и возникает огромное кол-во пожаров в мире. А не было их в самолетах до сих потому что курение запрещено, и за этим следят. И наказывать нужно строже, вплоть до реального срока лет на 5. А таким тупым как ты пожизненный запрет на перелеты вообще должен быть. Нет мозгов - ходи пешком.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Курение запрещено в самолетах не так уж давно. Малолетние экстремистские потребители просто не могут этого знать в силу возраста и необразованности. При Советах дымили, - и никаких пожаров.
    22 декабря, Гость   Ответить
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