В Барнауле жителя Якутии задержали за курение в воздухе

В отношении мужчины составили административный протокол

21 декабря 2022, 17:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле задержали жителя Якутии за нарушение общественного порядка в самолёте, сообщает управление на транспорте МВД по СФО.

«На борту воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Сургут — Барнаул, один из пассажиров нарушил правила безопасного поведения во время полёта. 43-летний житель Якутии во время перелёта курил табачные изделия в туалетной комнате лайнера», — рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины составили административный протокол за «нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

В полиции напомнили, что запрет курения на борту самолёта — необходимое требование для обеспечения безопасности полётов. За нарушение авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке, а нарушителя могут обязать возместить ущерб и убытки.