В барнаульском поселке мужчина из ревности разбил молотком машину сопернику

21 апреля в барнаульском поселке Центральный на улице Мира два водителя устроили разборки на обочине дороги. Как рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», один из автомобилистов взял молоток и начал разбивать стекла в транспортном средстве оппонента, поскольку приревновал к нему свою супругу.

На кадрах видно, что разъяренный мужчина подходит к автомобилю и несколько раз бьет по машине молотком. Также слышно, как кричит женщина. При этом за кадром водителя просили «успокоиться». После этого он закинул молоток в машину и сел за руль своего авто. После на место прибыли сотрудники полиции, подробности происшествия выясняются.