В Бердске подросток покурил электронную сигарету и умер

В Бердске ребёнок скончался после того, как покурил электронную сигарету. Об этом информирует Mash Siberia.

Как сообщают источники, 15-летний подросток покурил сигарету и ему стало плохо. В какой-то момент он упал и ударился головой.

Ребёнку вызвали скорую помощь, однако прибывшие на место врачи не смогли спасти его.

Подробности и обстоятельства гибели подростка уточняются.