В Бердске подросток покурил электронную сигарету и умер
Мальчику стало плохо, он упал и ударился головой
12 сентября 2022, 13:49, Илья Звягинцев
В Бердске ребёнок скончался после того, как покурил электронную сигарету. Об этом информирует Mash Siberia.
Как сообщают источники, 15-летний подросток покурил сигарету и ему стало плохо. В какой-то момент он упал и ударился головой.
Ребёнку вызвали скорую помощь, однако прибывшие на место врачи не смогли спасти его.
Подробности и обстоятельства гибели подростка уточняются.
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