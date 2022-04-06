В Бийске арестовали водителя, который насмерть сбил 16-летнюю девушку

58-летнего бийчанина отправили под стражу по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщили в региональном СК.

Инцидент произошёл вечером 1 апреля. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля Mazda CX-5 и сбил 16-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм девушка-подросток скончалась на месте происшествия.

По ходатайству следователя суд отправил бийчанина под стражу. Следствие ведёт сбор доказательств, для того чтобы предъявить мужчине обвинение.