В Бийске автобус заскользил при торможении и протаранил три припаркованных авто
В салоне общественного транспорта находились четыре человека
18 января 2023, 23:01, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В социальных сетях распространяются кадры, на которых автобус допустил наезд на припаркованные авто в Бийске. Как рассказали в Госавтоинспекции, инцидент произошёл вечером 12 января на улице Ленина.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента. По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ маршрута № 23, двигаясь со стороны переулка Коммунарского, экстренно затормозил и не справился с управлением, из-за чего столкнулся с тремя автомобилями.
Отмечается, что в салоне автобуса находились четыре человека, в результате ДТП пострадавших нет.
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