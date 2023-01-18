В Бийске автобус заскользил при торможении и протаранил три припаркованных авто

В салоне общественного транспорта находились четыре человека

18 января 2023, 23:01, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В социальных сетях распространяются кадры, на которых автобус допустил наезд на припаркованные авто в Бийске. Как рассказали в Госавтоинспекции, инцидент произошёл вечером 12 января на улице Ленина.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента. По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ маршрута № 23, двигаясь со стороны переулка Коммунарского, экстренно затормозил и не справился с управлением, из-за чего столкнулся с тремя автомобилями.

Отмечается, что в салоне автобуса находились четыре человека, в результате ДТП пострадавших нет.