В Бийске автобусы попали в ДТП на остановке из-за гонки за пассажирами

Водитель одного из автобусов опередил другого и первым оказался на остановке

5 ноября 2022, 09:31

В Бийске произошло курьёзное ДТП на остановке «Педагогический университет», сообщает «Бийск 22».

Началось с того, что водитель одного из автобусов опередил другого по маршруту и первым оказался на остановке.

«Оскорблённый данной ситуацией второй водитель паркуется перед обидчиком и идёт его вытаскивать из-за руля. В этот момент автобус начинает движение и бьёт другого, так как был на передаче», — пояснил аварком «Авто эксперт».

Фото: vk.com/biysk22vk

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