В Бийске автобусы попали в ДТП на остановке из-за гонки за пассажирами
Водитель одного из автобусов опередил другого и первым оказался на остановке
5 ноября 2022, 09:31
В Бийске произошло курьёзное ДТП на остановке «Педагогический университет», сообщает «Бийск 22».
Началось с того, что водитель одного из автобусов опередил другого по маршруту и первым оказался на остановке.
«Оскорблённый данной ситуацией второй водитель паркуется перед обидчиком и идёт его вытаскивать из-за руля. В этот момент автобус начинает движение и бьёт другого, так как был на передаче», — пояснил аварком «Авто эксперт».
Фото: vk.com/biysk22vk
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