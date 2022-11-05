В Бийске автобусы попали в ДТП на остановке из-за гонки за пассажирами

В Бийске произошло курьёзное ДТП на остановке «Педагогический университет», сообщает «Бийск 22».

Началось с того, что водитель одного из автобусов опередил другого по маршруту и первым оказался на остановке.

«Оскорблённый данной ситуацией второй водитель паркуется перед обидчиком и идёт его вытаскивать из-за руля. В этот момент автобус начинает движение и бьёт другого, так как был на передаче», — пояснил аварком «Авто эксперт».

Фото: vk.com/biysk22vk