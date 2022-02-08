В Бийске бывший сотрудник ОМОНа погиб после драки с боксером в клубе

В Бийске 29-летний мужчина скончался после драки в клубе. Об этом сообщает “КП“.

По словам очевидцев, горожанин спровоцировал конфликт. Гость клуба рассказал, что пострадавший — бывший сотрудник ОМОНа, в упор смотрел на мужчину, который оказался боксёром.

Бармена попросили сделать ему замечание, но 29-летний посетитель его не послушал. Также очевидец утверждает, что мужчину пыталась увести девушка, но он отодвинул её и головой толкнул оппонента.

Завязалась драка, после которой бывший омоновец погиб.

По результатам освидетельствования, боксёр оказался трезв. Медикам предстоит выяснить причину смерти посетителя клуба.