В Бийске два ребёнка провалились в открытую канализацию и получили травмы

В Алтайском крае проводят проверку информации о падении в канализационный колодец двоих детей, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл в бийском посёлке Котельщиков возле многоквартирного дома по улице Приморской. Как уточняет «Бийское телевидение», один ребёнок сломал руку, другой — получил растяжение ноги.

«По данному сообщению зарегистрирован материал доследственной проверки. Предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку должностным лицам на предмет халатности при обеспечении безопасности коммунальных объектов», — рассказали в ведомстве.

В телесюжете отметили, что ранее дети тоже падали в этот люк. Проблема до сих пор не решена, поскольку хозяина канализационного колодца не могут найти.

В краевой прокуратуре сообщили, что жители посёлка неоднократно обращались к местной власти и управляющую организацию с просьбой обезопасить участок, однако должной реакции не последовало.

«С учётом травм детей их законным представителям будет предложено обратиться в суд для взыскания причинённого ущерба», — подчеркнули в надзорном ведомстве.