В Бийске двое подростков с автоматом напали на мужчин

Двое подростков в Бийске напали на мужчин с автоматом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошёл в октябре 2021 года. Двое 17-летних молодых людей с электропневматическим автоматом подошли к двум мужчинам в вечернее время. Они отняли у горожан две тысячи рублей и скрылись с места происшествия.

В ходе следствия оба парня полностью признали свою вину. Уголовное дело в отношении злоумышленников направлено в суд для рассмотрения по существу.