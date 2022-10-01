В Бийске колдунья-рецидивистка украла у своей жертвы цепочку
«Экстрасенс» заявила, что цепочка ей нужна для снятия порчи
1 октября 2022, 14:25, Илья Звягинцев
В Бийске сотрудники полиции задержали экстрасенса-рецидивиста. Об этом рассказали в региональном главке МВД.
«33-летняя бийчанка находилась дома, когда в дверь ее квартиры постучала неизвестная. Женщина представилась Машей и попросила пожертвовать продукты. В ходе диалога гостья завела тему про порчу», — сказано в сообщении.
«Колдунья» заявила, что на бийчанку пытаются оказать негативное воздействие и предложила ей помощь в снятии порчи.
Для проведения ритуала мошенница попросила у женщины цепочки, которую она забрала, но не вернула в назначенный час.
Полицейские по горячим следам задержали мошенницу. Ей оказалась 47-летняя ранее судимая местная жительница.
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