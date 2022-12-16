В Бийске мужчина рухнул на землю посреди улицы

В Бийске на улице Горно-Алтайской, 79 мужчине стало плохо и он рухнул на землю. Об этом рассказали в сообществе «Бийск 22».

По словам очевидцев, чтобы помочь мужчине на дроге остановился водитель проезжавшего мимо внедорожника.

«Скорая очень долго ехала. Когда приехали, неторопливо вышли и начали сперва общаться с людьми, жив или нет лежащий рядом мужчина даже не проверили первым делом. Потом поискали документы у него и всё, человек так и лежит на морозе, в реанимобиль даже заносить сразу не стали», — сказано в сообщении.

Автор сообщения заявил, что помочь пострадавшему пытались только прохожие, а медики просто «разводили руками».