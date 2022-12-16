В Бийске мужчина рухнул на землю посреди улицы
Помочь ему попытался водитель проезжавшего мимо автомобиля
16 декабря 2022, 16:04, Илья Звягинцев
В Бийске на улице Горно-Алтайской, 79, мужчине стало плохо и он рухнул на землю. Об этом рассказали в сообществе «Бийск 22».
По словам очевидцев, чтобы помочь мужчине, остановился водитель проезжавшего мимо внедорожника.
«Скорая очень долго ехала. Когда приехали, неторопливо вышли и начали сперва общаться с людьми. Жив или нет лежащий рядом мужчина, даже не проверили первым делом. Потом поискали документы у него и всё, человек так и лежит на морозе, в реанимобиль даже заносить сразу не стали», — сказано в сообщении.
Автор сообщения заявил, что помочь пострадавшему пытались только прохожие, а медики просто «разводили руками».
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