В Бийске мужчина рухнул на землю посреди улицы

Помочь ему попытался водитель проезжавшего мимо автомобиля

16 декабря 2022, 16:04, Илья Звягинцев

Фото: "Бийск 22"

В Бийске на улице Горно-Алтайской, 79, мужчине стало плохо и он рухнул на землю. Об этом рассказали в сообществе «Бийск 22».

По словам очевидцев, чтобы помочь мужчине, остановился водитель проезжавшего мимо внедорожника.

«Скорая очень долго ехала. Когда приехали, неторопливо вышли и начали сперва общаться с людьми. Жив или нет лежащий рядом мужчина, даже не проверили первым делом. Потом поискали документы у него и всё, человек так и лежит на морозе, в реанимобиль даже заносить сразу не стали», — сказано в сообщении.

Автор сообщения заявил, что помочь пострадавшему пытались только прохожие, а медики просто «разводили руками».