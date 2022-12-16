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В Бийске мужчина рухнул на землю посреди улицы

Помочь ему попытался водитель проезжавшего мимо автомобиля

16 декабря 2022, 16:04, Илья Звягинцев

Фото:
Фото: "Бийск 22"

В Бийске на улице Горно-Алтайской, 79, мужчине стало плохо и он рухнул на землю. Об этом рассказали в сообществе «Бийск 22».

По словам очевидцев, чтобы помочь мужчине, остановился водитель проезжавшего мимо внедорожника.

«Скорая очень долго ехала. Когда приехали, неторопливо вышли и начали сперва общаться с людьми. Жив или нет лежащий рядом мужчина, даже не проверили первым делом. Потом поискали документы у него и всё, человек так и лежит на морозе, в реанимобиль даже заносить сразу не стали», — сказано в сообщении.

Автор сообщения заявил, что помочь пострадавшему пытались только прохожие, а медики просто «разводили руками».

Комментарии 7

  • ужас, это не медики
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Пусть прокуратура думает нужны такие медики или нет. Или им место в канализации там можно не спеша работать.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Бывают же твари
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Так живой или уже нет?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Точно так же не стало моего папочки, почти 4 года назад. Барнаул.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Умер...
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, и нашей бабушки. Плохо с сердцем, скорая приехала с пустыми руками и просто дождалась, когда бабушка умерла. Ну как скорая может приезжать без ничего? Чтобы просто постоять рядом и понаблюдать - выкарабкается человек сами или нет?
    17 декабря, Гость   Ответить
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