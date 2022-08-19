В Бийске сгорели два дома: погибла собака, сидевшая на цепи

В Бийске в двух домах по улице Сибирской произошёл пожар вечером 18 августа, сообщает «Инцидент Бийск».

«Мужчину и женщину вытащили, щенка спасли, собака на цепи сгорела. Два баллона газовых взорвались, два дома сгорело. Вообще ужас!» — отметили в комментариях.

Местные жители уточнили, что в одном доме никого не было. По какой причине произошло возгорание, пока неизвестно.