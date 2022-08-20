В Бийске нашли пропавших полтора года назад мать с ребенком

В Алтайском крае нашли пропавшую полтора года назад 34-летнюю Викторию Шебалину вместе с сыном. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В апреле 2021 года женщина вместе с шестилетним сыном сбежали из города Верхняя Пышма Свердловской области. На протяжении полутора лет бывший муж вместе с полицией искали беглецов — по решению суда мальчик должен был жить с отцом.

«Пропавшие ранее проживали в городе Бийске Алтайского края. Впоследствии они переехали жить в Свердловскую область. Женщина с сыном покинули место жительства в городе Бийске Алтайского края, переехали в Краснодарский край. После того как отец мальчика узнал об их месте жительства, мать с сыном снова переехали — уже в Свердловскую область», — пояснили в свердловском СК.

Позднее у органов появилась информация, что Шебалина снова переехала, но уже в Анапу, откуда вернулась в Бийск. 18 августа полиция задержала ее и передала мальчика отцу.

В отношении Виктории Шебалиной было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы». Вечером 18 августа 2022 года правоохранители обнаружили женщину в квартире в городе Бийск Алтайского края.

«Полицейские, приставы и сотрудники Следственного комитета по Алтайскому краю успешно смогли найти ту самую квартиру и передать ребенка отцу», — рассказал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.