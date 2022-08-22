В Бийске парень напал на девочку и совершил «действия сексуального характера»

В Бийске разыскивают молодого человека, подозреваемого в действиях сексуального характера с применением насилия в отношении 10-летней девочки, сообщает «Инцидент Барнаул».

«Приметы: на вид 18-22 года, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы тёмные короткие. Был одет в футболку белого цвета, тёмные штаны. На ногах кроссовки светлые со светоотражающими вставками», — рассказали в бийской полиции.

Жителей края, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам 8-906-968-79-21, 8-961-992-77-88, 02 либо в ближайшее отделение полиции.

Как уточнили в ориентировке, инцидент произошёл вечером 10 августа.