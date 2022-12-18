В Бийске пенсионерка украла телефон, оставленный ребёнком

Мальчик забыл гаджет на столе для покупок в магазине, а когда вернулся, не обнаружил его

18 декабря 2022, 11:38, Илья Звягинцев

Кадр из видео

В Бийске пенсионерка присвоила себе телефон, оставленный ребёнком. Об этом рассказали в сообществе «Инцидент Бийск».

Мама мальчика уточнила, что всё произошло в ТЦ «Модный».

Ребёнок стоял у стола для покупок, на котором лежал его телефон. Забыв гаджет, мальчик отошёл, а после него к столу подошла пенсионерка с пакетами.

Она огляделась, а когда поняла, что на неё никто не смотрит, забрала оставленный телефон. Ребёнок вернулся к столу, но женщина не стала говорить ему о находке.

В комментариях под постом горожане отметили, что ей стоило просто отдать телефон на кассу.