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В Бийске пенсионерка украла телефон, оставленный ребёнком

Мальчик забыл гаджет на столе для покупок в магазине, а когда вернулся, не обнаружил его

18 декабря 2022, 11:38, Илья Звягинцев

Кадр из видео
Кадр из видео

В Бийске пенсионерка присвоила себе телефон, оставленный ребёнком. Об этом рассказали в сообществе «Инцидент Бийск».

Мама мальчика уточнила, что всё произошло в ТЦ «Модный».

Ребёнок стоял у стола для покупок, на котором лежал его телефон. Забыв гаджет, мальчик отошёл, а после него к столу подошла пенсионерка с пакетами.

Она огляделась, а когда поняла, что на неё никто не смотрит, забрала оставленный телефон. Ребёнок вернулся к столу, но женщина не стала говорить ему о находке.

В комментариях под постом горожане отметили, что ей стоило просто отдать телефон на кассу.

Комментарии 8

  • Бабка испортила себе концовку
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Это не считается воровство бабуля его просто нашла и не надо раздувать из мухи слона
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Огляделась и забрала чужой смартфон
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Как же не считается воровством, если твоя бабуля видела , что ребенок вернулся и ищет потерянный телефон? Все на видео зафиксировано. Надо было вернуть гаджет кассиру .
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Как было написано ребенок тут же вскоре подошёл за телефоном но бабка промолчала Я всегда порожаюсь таким людям у них по видимому нет ни совести не страха что их ждёт там а там прийдётся расплачиваться и было бы за что Я надеюсь её нашли и обьяснили
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Она его на улице в сугробе нашла? С таким же успехом можно считать найденым и телефон в чужом кармане.
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Хотела своего внучка на НГ порадовать.
    18 декабря, Гость   Ответить
  • "Это не считается воровство" --- Гость, учите уголовный кодекс. Присвоение чужого имущества - это воровство.
    19 декабря, Гость   Ответить
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