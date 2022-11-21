В Бийске подросток погиб при катании на тюбинге, залетев под машину

Фото: altai-krai.sledcom.ru

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после гибели несовершеннолетнего при катании на тюбинге, сообщает региональный СК.

Трагический случай произошёл в бийском посёлке Сорокино вечером 20 ноября. 16-летний мальчик катался на тюбинге, прицепленном буксировочным тросом к машине.

«В процессе движения вынесло на обочину дороги, где произошло столкновение с припаркованным автомобилем. В результате происшествия подросток получил травмы, от которых скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

В СК возбудили уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Следствие устанавливает все обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы.