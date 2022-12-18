НОВОСТИПроисшествия

В Бийске собаки и дети ломают недостроенные горки

Хозяева животных считают, что горки нужно строить в других местах

18 декабря 2022, 20:34, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Бийчане пожаловались на то, что в городе ломают недостроенные детские горки. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Горожане посетовали на то, что постоянно видят собак, которые справляют нужду на горки и затем раскапывают их.

Также люди жалуются на детей, которые пытаются взобраться на недоделанные аттракционы и ломают горки.

Собачники считают, что строить горки в местах, где гуляют с животными, нельзя, но другие жители города уверены, что проблема в невоспитанности людей и их питомцев.

Комментарии 6

  • В Барнауле с животными гуляют везде, так , что горок нам не видать … все обосс … но и обосра ..но собачниками
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Кругом вандалы, несчастным коммунальщикам все, включая собак и бакланов, так и норовят жизнь испортить...
    19 декабря, Гость   Ответить
  • В Барнауле с животными гуляют везде, так , что горок нам не видать … все обосс … но и обосра ..но собачниками----Может все же собаками? Хотя всякое может быть, собачники - они такие!
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Собачники - это те, кто ловит собак. Тех, кто гуляет с собаками и держит их у себя дома, правильно называть собаководами.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Собак отстрелять, детей в детдома.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, вам бы только стрелять
    22 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров