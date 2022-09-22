В центре Барнаула перекроют три дороги из-за массовой патриотической акции

Несколько участков барнаульских дорог перекроют 23 сентября в Барнауле из-за проведения массовой патриотической акции «Своих не бросаем!» на площади Свободы. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

Так, с 12:30 до 15:30 будет прекращено движение транспорта на следующих участках дорожно-уличной сети:

улица Пушкина, от проспекта Ленина до дома № 76 по Пушкина (до площади Спартака);

улица Ползунова, от проспекта Красноармейского до проспекта Ленина;

проспект Социалистический, от улицы Гоголя до улицы Мало-Тобольской.

Из-за этого движение ряда маршрутов автобусов изменится. Это коснётся маршрута № 20, 47, 55, 57, 60, 70, 73 и 109. Барнаульцев призывают при проезде рядом с указанными участками соблюдать осторожность и требования дорожных знаков и разметки.