В центре Барнаула вода «проломила асфальт» из-за повреждения трубы

На улице Димитрова вечером 13 октября произошла коммунальная авария, сообщает «Инцидент Барнаул».

«Проломило асфальт, идёт вода», — рассказал на видео очевидец.

В компании «Росводоканал Барнаул» пояснили, что произошла «нештатная ситуация на водопроводной сети диаметром 400 мм». На время работ по устранению аварии ограничили движение транспорта по улице Димитрова — от проспекта Ленина до проспекта Социалистического.