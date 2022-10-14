В центре Барнаула вода «проломила асфальт» из-за повреждения трубы
Произошла нештатная ситуация на водопроводной сети диаметром 400 мм
14 октября 2022, 09:22
На улице Димитрова вечером 13 октября произошла коммунальная авария, сообщает «Инцидент Барнаул».
«Проломило асфальт, идёт вода», — рассказал на видео очевидец.
В компании «Росводоканал Барнаул» пояснили, что произошла «нештатная ситуация на водопроводной сети диаметром 400 мм». На время работ по устранению аварии ограничили движение транспорта по улице Димитрова — от проспекта Ленина до проспекта Социалистического.
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