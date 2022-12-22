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В Екатеринбурге двое мужчин избили пьяную девушку

Очевидцы сняли всё на видео, но никто не попытался остановить происходящее

22 декабря 2022, 11:19, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Екатеринбурге двое мужчин избили пьяную девушку на улице. Об этом сообщает портал E1.

Женщина, которая проживает в доме неподалёку, сняла происходящее на видео. Молодые люди сначала пытались поднять и понести девушку, а затем один из них ударил её по лицу и стал кидать в неё что-то.

По словам горожанки, о происшествии она рассказала охранникам жилого комплекса, но они не приняли никаких мер.

Сотрудники полиции рассказали, что получили сообщение о случившемся и будут разбираться в ситуации.

Комментарии 5

  • пьяна девушка -будущий позор семьи
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Очень мало вводных данных. Хочется кого-то осудить, но не понятно кого. Тогда осуждаю девушку за пьянство, парней за избиение. Вроде всё по честному)))
    22 декабря, Гость   Ответить
  • пытались поднять и понести девушку === Ага, "клубнички" на халяву захотели, а она наверное не согласилась с таким поворотом дел)))
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Это же не повод самосуд устраивать....КАК НИЗКО!
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, как вариант!
    22 декабря, Гость   Ответить
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