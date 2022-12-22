Очевидцы сняли всё на видео, но никто не попытался остановить происходящее

22 декабря 2022, 11:19, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

В Екатеринбурге двое мужчин избили пьяную девушку на улице. Об этом сообщает портал E1.

Женщина, которая проживает в доме неподалёку, сняла происходящее на видео. Молодые люди сначала пытались поднять и понести девушку, а затем один из них ударил её по лицу и стал кидать в неё что-то.

По словам горожанки, о происшествии она рассказала охранникам жилого комплекса, но они не приняли никаких мер.

Сотрудники полиции рассказали, что получили сообщение о случившемся и будут разбираться в ситуации.