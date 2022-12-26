В Екатеринбурге мать убила троих детей, в которых «вселились бесы»

Женщина расправилась с пятимесячной дочерью, а также 10-летним и 15-летним сыном

26 декабря 2022, 19:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница Екатеринбурга убила троих детей из-за того, что в них «вселились бесы». Как сообщает «КП-Екатеринбург», она сама призналась в убийстве, рассказал об этом родственникам смс-сообщением.

Женщина расправилась с пятимесячной дочерью, а также 10-летним и 15-летним сыном. По предварительной информации, она задушила их проводом. По словам жильцов дома, отец погибших детей работал в силовых структурах, однако два года уже находится на пенсии. Сейчас в обстоятельствах убийства разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что в ноябре в Москве женщина выбросила годовалую дочь из окна квартиры на 11 этаже. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии, она умерла в реанимации. Сама женщина также попала в больницу — предположительно, она отравилась лекарствами.