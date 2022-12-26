НОВОСТИПроисшествия

В Екатеринбурге мать убила троих детей, в которых «вселились бесы»

Женщина расправилась с пятимесячной дочерью, а также 10-летним и 15-летним сыном

26 декабря 2022, 19:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жительница Екатеринбурга убила троих детей из-за того, что в них «вселились бесы». Как сообщает «КП-Екатеринбург», она сама призналась в убийстве, рассказал об этом родственникам смс-сообщением.

Женщина расправилась с пятимесячной дочерью, а также 10-летним и 15-летним сыном. По предварительной информации, она задушила их проводом. По словам жильцов дома, отец погибших детей работал в силовых структурах, однако два года уже находится на пенсии. Сейчас в обстоятельствах убийства разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что в ноябре в Москве женщина выбросила годовалую дочь из окна квартиры на 11 этаже. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии, она умерла в реанимации. Сама женщина также попала в больницу — предположительно, она отравилась лекарствами.

Комментарии 5

  • послеродовая депрессия страшная штука, не диагностируется почему-то. где была патронажная медсестра для помощи женщине? Патронажные обязаны посещать семью с младенцем ДО 1 ГОДА!!
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Патронажные обязаны посещать семью с младенцем ДО 1 ГОДА!!------ а смысл посещений??? тут бабахнуть депресняк может в любой момент, не сутками же с ней сидеть. Хотя странно - рожают все , а жуть такая творится же не в каждом случае, иначе бы подобное творилось в каждой семье, наверное поэтому и не диагностируется. От человека все зависит
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Какой ужас...
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Какая депрессия? Там клиника однозначно!!!
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Приступ шизофрении у женщины? Страшное дело, когда с головой такое случается.
    27 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров