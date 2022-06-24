В ГИБДД рассказали подробности массового ДТП с мотоциклом в Алтайском крае

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП в Троицком районе, участниками которого, по предварительным данным, стали три автомобиля и мотоцикл. Как сообщает ведомство, по предварительной информации, 30-летний водитель Toyota Camry не выбрал безопасную скорость перед попутно движущимся автомобилем КамАЗ, водитель которого сбавил скорость с целью поворота.

В результате мужчина за рулем иномарки потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Lexus, под управлением мужчины 1956 года рождения. Тот, в свою очередь, потеряв управление, допустил столкновение с встречно движущимся автомобилем Kia, под управлением 41-летней женщины, и мотоциклом Honda, под управлением мужчины 42-летнего мужчины.

В настоящее время известно, что травмы получил водитель мотоцикла. Иные обстоятельства ДТП устанавливаются.