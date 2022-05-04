В ГИБДД рассказали подробности массового ДТП с таксистом в Барнауле

В ОГИБДД Барнаула рассказали подробности массового ДТП на улице 50 лет СССР, 3. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», 31-летний таксист за рулём Kia Rio протаранил три стоящих автомобиля — Kia Sportage, BMW и Nissan Teana.

В результате ДТП пострадавших нет. В отношении водителя автомобиля Kia Rio составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, так как от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.