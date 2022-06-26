В ГУ МЧС рассказали о втором крупном лесном пожаре в Алтайском крае

Лесопожарная обстановка в Алтайском крае продолжает оставаться сложной, заявили в пресс-центре ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Специалисты Рослесохраны подтвердили факт возникновения огня в Михайловском районе.

«На данный момент угроза населённым пунктам отсутствует. Тем не менее из-за сложной обстановки начато наращивание группировки. Для оказания помощи лесным пожарным на место нового возгорания направлены силы МЧС России из Ключевского и Кулундинского районов. Будет также применён для тушения самолёт-амфибия Бе-200ЧС», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что общая группировка составляет 100 человек, 28 единиц техники, в том числе от чрезвычайного ведомства 25 человек, 8 единиц техники.

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В пресс-службе Минприроды отметили, что пожар пошёл вглубь леса и по этой причине угрозы населённым пунктам нет.

«Дополнительно лесным пожарным помогает малый самолёт — он уже дважды залил огонь с воздуха. Площадь пожара уточняется. Проведено заседание комиссии по ЧС на базе ГУ МЧС по Алтайскому краю. Работает межведомственный оперативный штаб», — добавили в ведомстве.

В ГУ МЧС напомнили, что на территории региона действует высокий уровень пожарной опасности, а ситуация требует ответственного отношения к соблюдению правил пожарной безопасности.