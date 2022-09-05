В Кремле пока не определились с датами прямой линии и послания Путина

Кремль пока не определился с датами прямой линии, послания Федеральному собранию и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«С этим пока не определились», — сказал чиновник, не уточнив даже приблизительные даты предстоящих мероприятий.

Напомним, в прошлом году ежегодное послание президента России Федеральному собранию было оглашено 21 апреля. Прямая линия с Владимиром Путиным в 2021-м проходила 30 июня, а большую пресс-конференцию провели 23 декабря.