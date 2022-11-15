В крупных городах Украины прогремели взрывы. По всей стране начались отключения света

В Киеве и ряде крупных городов Украины прогремели взрывы — вечером 15 ноября воздушная тревога была объявлена по всей территории страны. Как сообщает РИА Новости, после ударов начались отключения электричества.

Первые взрывы прозвучали в столице, после чего местные власти стало сообщать об атаках по другим городам — Львову, Ровно, Харькову, Житомиру, Ивано-Франковску и в Сумской области. Там возникли проблемы с энергоснабжением. Харьковское метро прекратило работу. Житомир обесточен полностью.

В украинской столице ввели экстренные отключения света вне графиков. Позднее электричество стали отключать и по всей стране.

Напомним, что российские войска начали наносить массированные удары по украинской критической инфраструктуре с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями атак становятся объекты энергетики, военного управления и связи — в Минобороны подчеркивали, что все обозначенные цели поражаются.