В крупных городах Украины прогремели взрывы. По всей стране начались отключения света

Первые удары были нанесены по Киеву, после чего местные власти стали сообщать об атаках по другим городам

15 ноября 2022, 21:52

В Киеве и ряде крупных городов Украины прогремели взрывы — вечером 15 ноября воздушная тревога была объявлена по всей территории страны. Как сообщает РИА Новости, после ударов начались отключения электричества.

Первые взрывы прозвучали в столице, после чего местные власти стало сообщать об атаках по другим городам — Львову, Ровно, Харькову, Житомиру, Ивано-Франковску и в Сумской области. Там возникли проблемы с энергоснабжением. Харьковское метро прекратило работу. Житомир обесточен полностью.

В украинской столице ввели экстренные отключения света вне графиков. Позднее электричество стали отключать и по всей стране.

Напомним, что российские войска начали наносить массированные удары по украинской критической инфраструктуре с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями атак становятся объекты энергетики, военного управления и связи — в Минобороны подчеркивали, что все обозначенные цели поражаются.

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