В МЧС рассказали подробности о природном пожаре в Змеиногорском районе

Пожарные остановили распространение огня в Змеиногорском районе. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Отмечается, что в районе возникло два очага пожара, расположенных примерно в 2,5 километрах друг от друга.

По предварительным данным, причиной возгорания стал перехлёст проводов электросети.

«В итоге работа велась силами группировки более чем из 70 человек, 18 единиц техники, в том числе 26 человек и 9 единиц техники от пожарно-спасательных подразделений. Благодаря оперативной работе взаимодействующих служб случаев гибели и травмирования людей удалось не допустить», — сказано в сообщении.

От огня пострадали два частных дома, а также различные неэксплуатируемые постройки.