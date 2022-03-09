В Минобороны подтвердили информацию об участии солдат-срочников в спецоперации на территории Украины

Представитель Минобороны Игорь Конашенков во время очередного брифинга заявил о том, что в спецоперации на территории Украины принимают участие солдаты-срочники. Министерство предпринимает меры по недопущению таких военнослужащих к проведению спецоперации.

«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооружённых сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины», — сказал представитель министерства Игорь Конашенков.

По его словам, практически все они выведены на территорию РФ, однако на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы. Захвачены оказались в том числе и срочники.

Ведомство предпринимает меры по освобождению захваченных военнослужащих.