В Новоалтайске 11-летняя девочка получила травму шеи на верёвочном аттракционе. Возбуждено уголовное дело

В Новоалтайске девочка получила травму шеи на аттракционе, следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Инцидент случился днём 22 июня в комплексе «Верёвкино-парк» в парке культуры и отдыха. Аттракцион принадлежит местному предпринимателю.

«11-летняя девочка запуталась в страховочном снаряжении и получила травму шеи. С признаками асфиксии ребёнок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана медицинская помощь. В настоящее время жизни несовершеннолетней ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура.

Летом 2021 года в Новоалтайске на одном из аттракционов девочка повредила ногу. Во время кружения на высокой скорости она зацепилась конечностью за стоящую рядом будку.