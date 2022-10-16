В Новоалтайске женщина напала на пенсионерку и украла у нее обручальное кольцо

71-летняя жительница Новоалтайска рассказала о том, что на нее напала неизвестная. Подробности случившегося опубликовала пресс-служба регионального ГУ МВД.

Пенсионерка шла по улице Октябрьская, когда сзади к ней подошла неизвестная. Женщина закрыла рот пожилой горожанке рукой, после чего стала снимать с ее пальца кольцо. После нападения она спокойно пошла дальше по улице.

«Потерпевшая обратилась за помощью к местным жителям, которые помогли сообщить о преступлении в полицию. Приметы подозреваемой были переданы дежурным нарядам полиции», — сказано в сообщении.

Правоохранители установили личность нападавшей. Ей оказалась 35-летняя местная жительница.

В отношении нее возбудили уголовное дело.