В Новоалтайске женщина напала на пенсионерку и украла у нее обручальное кольцо
Горожанка подошла к пожилой женщине, закрыла ей рот рукой и стала снимать кольцо с пальца
71-летняя жительница Новоалтайска рассказала о том, что на нее напала неизвестная. Подробности случившегося опубликовала пресс-служба регионального ГУ МВД.
Пенсионерка шла по улице Октябрьская, когда сзади к ней подошла неизвестная. Женщина закрыла рот пожилой горожанке рукой, после чего стала снимать с ее пальца кольцо. После нападения она спокойно пошла дальше по улице.
«Потерпевшая обратилась за помощью к местным жителям, которые помогли сообщить о преступлении в полицию. Приметы подозреваемой были переданы дежурным нарядам полиции», — сказано в сообщении.
Правоохранители установили личность нападавшей. Ей оказалась 35-летняя местная жительница.
В отношении нее возбудили уголовное дело.