В Новосибирске пришлось экстренно сажать самолёт, летевший из Иркутска в Москву

В Новосибирске 19 ноября вынужденно посадили самолёт, летевший в Москву из Иркутска. Причиной этого стал пьяный мужчина, который начал буянить на борту, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СКР.

По предварительным данным, житель Иркутской области во время полёта грубо и нецензурно выражался в отношении обслуживающего персонала.

«При этом на замечания бортпроводников и других пассажиров не реагировал, вёл себя неадекватно. В результате этого командир воздушного судна принял решение вынужденно посадить воздушное судно в аэропорту Толмачёво в Новосибирске», — рассказали в ведомстве.

После приземления мужчину передали сотрудникам транспортной полиции. В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку о грубом нарушении общественного порядка (п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ). По её результатам примут процессуальное решение.